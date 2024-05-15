Винисиус — о разгроме «Алавеса»: «Самая важная игра сезона еще впереди»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (5:0).

«Мне всегда нравилось носить футболку «Реала» и иметь возможность играть для болельщиков. Играть за этот клуб было детской мечтой. Эта победа для многих детей, которые не могут быть здесь. Несмотря на уверенную победу сегодня, мы понимаем, что самая важная игра сезона еще впереди. Это последний шаг на пути к трофею», — приводит слова Винисиуса Madrid Zone.

«Реал» одержал 9-ю победу в ла лиге подряд. Команда Карло Анчелотти, которая уже обеспечила себе чемпионство, набрала 93 очка. «Алавес» с 42 очками — на 11-й строчке.