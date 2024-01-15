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Испания

Сегодня, 11:08

Винисиус ответил на вопрос о возможных трансферах в «Реал» Мбаппе и Холанна

Виктория Кравченко
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор порассуждал о возможных трансферах Килиана Мбаппе и Эрлина Холанна в команду. Он считает, что с игроками эти вопросы бессмысленно обсуждать.

«Мбаппе и Холанн? Трансферы — это прерогатива президента, я не могу говорить об этом. Наши нынешние игроки очень счастливы, все получают много игрового времени. У нас есть 25 футболистов, готовых сделать все возможное для клуба», — цитирует Винисиуса OK Diario.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение французскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середина января.

Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.

Также в СМИ писали, что мадридцы работают над трансфером норвежца, предлагая за него 100 миллионов евро.
Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
ФК Реал
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