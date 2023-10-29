Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Барселоны»

Форвард «Реала» Винисиус подвергся расистским оскорблениям в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:1), сообщает Marca.

По сведениям источника, фанаты «Барселоны» оскорбляли 23-летнего бразильца на почве расизма в концовке встречи, когда игрок был заменен. При этом сам форвард издевательски аплодировал болельщикам каталонского клуба во время замены, после чего главный тренер Карло Анчелотти потянул игрока в сторону скамейки запасных.

После этого матча «Реал» с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Барселона» с 24 очками — на третьей строчке.