Винисиус получил приз за благотворительность на церемонии вручения «Золотого мяча»

Нападающий «Реала» Винисиус стал обладателем премии имени Сократеса, вручаемой за участие в благотворительных проектах и гражданскую активность.

Церемония вручения «Золотого мяча» проходит в театре «Шатле» в Париже. Премия Сократеса была учреждена в прошлом году.

23-летний браизлец является учредителем Vini Jr Institute — образовательного приложения для бедных студентов. В 2023-м году сумма его инвестиций превысила 1 миллион евро.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.