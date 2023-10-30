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Испания

Сегодня, 23:11

Винисиус получил приз за благотворительность на церемонии вручения «Золотого мяча»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото AFP
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Нападающий «Реала» Винисиус стал обладателем премии имени Сократеса, вручаемой за участие в благотворительных проектах и гражданскую активность.

Церемония вручения «Золотого мяча» проходит в театре «Шатле» в Париже. Премия Сократеса была учреждена в прошлом году.

23-летний браизлец является учредителем Vini Jr Institute — образовательного приложения для бедных студентов. В 2023-м году сумма его инвестиций превысила 1 миллион евро.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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