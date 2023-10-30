Винисиус получил приз за благотворительность на церемонии вручения «Золотого мяча»

Сегодня, 23:11
Нападающий «Реала» Винисиус стал обладателем премии имени Сократеса, вручаемой за участие в благотворительных проектах и гражданскую активность.
Церемония вручения «Золотого мяча» проходит в театре «Шатле» в Париже. Премия Сократеса была учреждена в прошлом году.
23-летний браизлец является учредителем Vini Jr Institute — образовательного приложения для бедных студентов. В 2023-м году сумма его инвестиций превысила 1 миллион евро.
«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.