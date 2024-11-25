Винисиус получил травму двуглавой мышцы бедра и пропустит три недели

Сегодня, 14:17
«Реал» сообщил, что нападающий команды Винисиус Жуниор получил травму.
«После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами «Реала», у Винисиуса диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги», — говорится в заявлении «Реала».
По сообщениям СМИ, футболист пропустит три недели. Таким образом, 24-летний футболист не сможет сыграть 27 ноября против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
24 ноября «Реал» на выезде обыграл «Леганес» (3:0) в 14-м туре ла лиги. Винисиус провел на поле весь матч и отметился голевой передачей.