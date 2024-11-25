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Испания

Сегодня, 14:17

Винисиус получил травму двуглавой мышцы бедра и пропустит три недели

Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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«Реал» сообщил, что нападающий команды Винисиус Жуниор получил травму.

«После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами «Реала», у Винисиуса диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги», — говорится в заявлении «Реала».

По сообщениям СМИ, футболист пропустит три недели. Таким образом, 24-летний футболист не сможет сыграть 27 ноября против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

24 ноября «Реал» на выезде обыграл «Леганес» (3:0) в 14-м туре ла лиги. Винисиус провел на поле весь матч и отметился голевой передачей.

Источник: ФК «Реал»
Винисиус Жуниор
ФК Реал

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