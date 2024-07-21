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Сегодня, 17:30

AS: Винисиус повлиял на переходы Мбаппе, Беллингема и Эндрика в «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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В испанском издании AS рассказали о влиянии форварда «Реала» Винисиуса Жуниора на трансферы клуба.

По информации источника, 24-летний бразилец является «неофициальным агентом» мадридцев. Он общался на тему возможного перехода с Килианом Мбаппе, Джудом Беллингемом и Эндриком, убеждая их перейти в «Реал». В итоге все они стали игроками мадридского клуба.

Также сообщается, что сейчас Винисиус контактирует с защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом, которым интересуется «Реал».

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В прошедшем сезоне форвард провел 39 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
Эндрик
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