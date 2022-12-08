Винисиус признался, что Анчелотти ему как отец

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал о взаимоотношениях с главным тренером мадридцев Карло Анчелотти.

«Анчелотти мне как отец. Он очень сильно мне помогает», — сказал Винисиус на пресс-конференции сборной Бразилии.

В этом сезоне футболист провел 14 матчей в ла лиге, забив 6 голов и сделав 3 ассиста. На данный момент футболист выступает на ЧМ-2022 в Катаре.