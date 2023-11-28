Винисиус признан лучшим бразильским футболистом в 2023 году

Форвард «Реала» Винисиус получил приз «Золотая самба» как лучший бразильский футболист 2023 года.

Второе место в голосовании занял форвард «Аль-Хиляля» Неймар, замкнул тройку лучших защитник «ПСЖ» Маркиньос.

До 2021 года «Золотая самба» присуждалась лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. Последние три года награду получал Неймар.

В текущем сезоне Винисиус провел 13 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Также форвард стал обладателем трофея имени Сократеса, вручаемого за гуманитарную деятельность.