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Испания

Сегодня, 01:17

Винисиус признан лучшим бразильским футболистом в 2023 году

Сергей Разин
корреспондент
Винисиус.
Фото Global Look Press
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Форвард «Реала» Винисиус получил приз «Золотая самба» как лучший бразильский футболист 2023 года.

Второе место в голосовании занял форвард «Аль-Хиляля» Неймар, замкнул тройку лучших защитник «ПСЖ» Маркиньос.

До 2021 года «Золотая самба» присуждалась лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. Последние три года награду получал Неймар.

В текущем сезоне Винисиус провел 13 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Также форвард стал обладателем трофея имени Сократеса, вручаемого за гуманитарную деятельность.

Винисиус Жуниор
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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