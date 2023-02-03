Винисиус прокомментировал 200 сыгранных матчей за «Реал»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор высказался о юбилейном матче за испанскую команду.

«200 поводов для гордости. 200 причин продолжать мечтать. Самый большой клуб в мире», — написал Винисиус в соцсети.

Игра «Реала» с «Валенсией» (2:0) в 17-м туре чемпионата Испании стала для бразильца 200-й в составе мадридцев во всех турнирах. За это время он забил 49 голов и отдал 37 результативных передач. В составе «Реала» он играет с 2018 года.

22-летний футболист расположился на третьем месте в списке самых молодых игроков в истории клуба, достигших отметки в 200 матчей за мадридцев. В более раннем возрасте этого показателя добились только Рауль и Икер Касильяс.