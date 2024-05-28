Винисиус: «Анчелотти всегда придавал мне уверенности. У нас сложились хорошие отношения»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что Карло Анчелотти оказал большое влияние на его становление как футболиста.

«Он сделал для меня все. Он всегда придавал мне уверенности, иногда ругал меня, когда мне это было нужно. У нас сложились очень хорошие отношения. Он изменил меня как игрока, и не только на поле, но и в плане моего отношения к тренировкам. Он всегда говорит, что мое смирение — моя величайшая добродетель, потому что я всегда слушаю других», — приводит пресс-служба УЕФА слова футболиста.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Анчелотти пришел в клуб в 2021 году. Под руководством 64-летнего специалиста мадридская команда дважды становилась чемпионом Испании, дважды выигрывала Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.