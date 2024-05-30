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Сегодня, 08:33

Винисиус рассказал о важности совершенствоваться

Виктория Кравченко
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о важности совершенствоваться. Он отметил, что этим нужно заниматься не только на поле.

«Я делаю все, чтобы становится лучше, совершенствоваться во всем. Скоро я смогу сделать то, что делают, такие как Лука Модрич, Тони Кроос, Карим Бензема, когда он был здесь, сделали для меня. Они передали мне спокойствие и опыт. Позже я смогу передать все это молодым игрокам, которые придут в «Реал», — цитирует Винисиуса сайт УЕФА.

Футболист выступает в мадридском клубе с июля 2018 года. Его соглашение с «Реалом» рассчитано до 2027 года.

В сезоне-2023/24 23-летний игрок провел 38 матчей, забил 23 мяча и отдал 11 голевых передач. «Реал» стал чемпионом Испании по итогам розыгрыша.

Винисиус Жуниор
Карим Бензема
Лука Модрич
Тони Кроос
ФК Реал
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