Винисиус рассказал о важности совершенствоваться

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о важности совершенствоваться. Он отметил, что этим нужно заниматься не только на поле.

«Я делаю все, чтобы становится лучше, совершенствоваться во всем. Скоро я смогу сделать то, что делают, такие как Лука Модрич, Тони Кроос, Карим Бензема, когда он был здесь, сделали для меня. Они передали мне спокойствие и опыт. Позже я смогу передать все это молодым игрокам, которые придут в «Реал», — цитирует Винисиуса сайт УЕФА.

Футболист выступает в мадридском клубе с июля 2018 года. Его соглашение с «Реалом» рассчитано до 2027 года.

В сезоне-2023/24 23-летний игрок провел 38 матчей, забил 23 мяча и отдал 11 голевых передач. «Реал» стал чемпионом Испании по итогам розыгрыша.