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Испания

Сегодня, 00:53

Винисиус: «Сегодня Испания известна в Бразилии как страна расистов»

Сергей Разин
корреспондент
Винисиус.
Фото Reuters
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Форвард «Реала» Винисиус прокомментировал свое удаление и расистские оскорбления в свой адрес в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1).

«Этот раз был не первым, не вторым и не третьим. Расизм в ла лиге — норма. Федерация и оппоненты его только стимулируют. Мне жаль, что чемпионат, некогда принадлежащий Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам. Испания прекрасно меня встретила, я ее люблю, но она проецирует в мир имидж расистской страны. Жаль испанцев, которые не поддерживают все это, но в Бразилии сегодня Испания известна как страна расистов. К сожалению, от всего того, что происходит еженедельно, мне не защититься. Но я сильный и пойду против расистов до конца. Как бы далек ни был путь», — написал Винисиус.

Бразильца удалили после удара по лицу форварда «Валенсии» Уго Дуро в концовке встречи.

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

&laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Винисиус и&nbsp;игроки хозяев. Расизм, потасовки и очередное удаление. У звезды «Реала» Винисиуса огромные проблемы в ла лиге

Винисиус Жуниор
ФК Валенсия
ФК Реал
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