Винисиус вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сообщил, что вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Винисиус выложил фотографию с тренировки и написал: «Я готов!»

Фото Соцсети

Ранее главный тренер «Реала» Анчелотти сообщил о полном восстановлении Винисиуса.

23-летний бразилец не играл с 25 августа после травмы, полученной в матче 3-го тура ла лиги с «Сельтой» (1:0), а также из-за гастроэнтерита. Сообщалось, что Винисиус будет включен в заявку на матч «Реала» против «Лас-Пальмаса» в эту среду, 27 сентября.