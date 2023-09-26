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Испания

Сегодня, 10:44

Винисиус вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сообщил, что вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Винисиус выложил фотографию с тренировки и написал: «Я готов!»

Фото Соцсети

Ранее главный тренер «Реала» Анчелотти сообщил о полном восстановлении Винисиуса.

23-летний бразилец не играл с 25 августа после травмы, полученной в матче 3-го тура ла лиги с «Сельтой» (1:0), а также из-за гастроэнтерита. Сообщалось, что Винисиус будет включен в заявку на матч «Реала» против «Лас-Пальмаса» в эту среду, 27 сентября.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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