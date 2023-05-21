Винисиус впервые в карьере получил красную карточку. Он ударил соперника

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор впервые в карьере получил прямую красную карточку.

22-летнего бразильца удалили в результате стычки в компенсированное время матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1).

Во время потасовки Винисиус ударил по лицу нападающего соперников Уго Дуро. Сначала бразилец получил желтую карточку, но главный арбитр встречи пересмотрел видеоповтор и принял решение удалить Винисиуса.

В сезоне-2022/23 Винисиус провел 54 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 21 результативную передачу.