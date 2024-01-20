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Испания

Сегодня, 02:42

Винисиус выступил против перехода Мбаппе в «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор выступает против подписания мадридским клубом форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе.

Как утверждает Metro, 23-летний бразилец обратился к руководству, пригрозив уйти из «Реала», если будет куплен игрок сборной Франции. «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании бразильского футболиста.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

В этом сезоне Винисиус сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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