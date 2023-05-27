Винисиус выступит в суде по делу о расизме

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор выступит в суде в связи с расистским скандалом, сообщает RTVE.

По сведениям источника, 22-летний бразилец должен будет выступить в Высшем суде Валенсии по видеоконференции. Дата слушания не сообщается. Также перед выступлением Винисиуса суд выслушает обвиняемых. Помимо этого, суд хочет вызвать охранников и стюардов стадиона «Валенсии» для дачи показаний в качестве свидетелей.

«Реал» в 35-м туре испанской ла лиги в гостях проиграл «Валенсии» (0:1). По ходу матча Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме.

После игры бразилец раскритиковал ла лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента.