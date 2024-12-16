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Испания

Сегодня, 10:05

Винисиус жестом намекнул болельщикам «Райо Вальекано» на вылет в сегунду

Алина Савинова
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор оказался в центре скандала после матча 17-го тура ла лиги против «Райо Вальекано» (3:3).

Как сообщают зарубежные СМИ, по окончании встречи футболист столкнулся с недовольными выкриками фанатов команды соперника, когда направлялся к туннелю стадиона. На это он ответил демонстративным жестом, показав болельщикам два пальца и движение рукой вниз, добавив: «В сегунду».

Этот жест вызвал возмущение в социальных сетях среди болельщиков «пчел», которые назвали поведение игрока «Реала» неспортивным и неуважительным.

На ситуацию также отреагировал президент «Райо» Рауль Мартин Преса.

«Такое отношение, как у Винисиуса, неуместно, потому что в конечном итоге он говорит болельщикам таких клубов, как «Райо»: «Переходите во второй дивизион», в то время как для нас пребывание в высшей лиге означает выживание на всех уровнях», — заявил глава клуба.

«Райо Вальекано» набрал 20 очков за 16 матчей и располагается на 13-м месте в таблице чемпионата Испании.

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Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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