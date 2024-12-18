Винисиус: «Я — лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор после получения награды лучшему игроку 2024 года The Best назвал себя лучшим игроком в мире.

«ВЕНИ, ВИДИ, ВИЧИ. Сегодня я пишу тому мальчику, который видел, как столько кумиров подняли этот трофей... его время пришло. Вернее, мое время пришло. Пришло время сказать... да, я лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это.

Они пытались и продолжают пытаться обесценить меня, принизить меня. Но они не готовы. Никто не будет говорить мне, за кого мне бороться и как мне себя вести. Когда я был в Сан-Гонсалу, система не заботилась обо мне. Меня почти проглотили.

Я победил для себя, для своей семьи. С большой поддержкой на этом пути: «Фламенго», «Реал», сборная Бразилии, сотни моих товарищей по команде на протяжении многих лет... люди, которые ежедневно сопровождают меня в моей повседневной жизни, те, кто восхищаются мной... ЛУЧШИМ ИГРОКОМ В МИРЕ», — написал Винисиус в социальной сети.

По итогам голосования бразилец набрал 48 очков. В тройку попали хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который набрал 43 очка, и полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, на счету которого 37 очков.