Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 03:21

Винисиус: «Я — лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это»

Евгений Козинов
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото AFP
Telegram Дзен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор после получения награды лучшему игроку 2024 года The Best назвал себя лучшим игроком в мире.

«ВЕНИ, ВИДИ, ВИЧИ. Сегодня я пишу тому мальчику, который видел, как столько кумиров подняли этот трофей... его время пришло. Вернее, мое время пришло. Пришло время сказать... да, я лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это.

Они пытались и продолжают пытаться обесценить меня, принизить меня. Но они не готовы. Никто не будет говорить мне, за кого мне бороться и как мне себя вести. Когда я был в Сан-Гонсалу, система не заботилась обо мне. Меня почти проглотили.

Я победил для себя, для своей семьи. С большой поддержкой на этом пути: «Фламенго», «Реал», сборная Бразилии, сотни моих товарищей по команде на протяжении многих лет... люди, которые ежедневно сопровождают меня в моей повседневной жизни, те, кто восхищаются мной... ЛУЧШИМ ИГРОКОМ В МИРЕ», — написал Винисиус в социальной сети.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор. «Я из маленького города, где царили бедность и преступность». Винисиус — лучший игрок года по версии ФИФА

По итогам голосования бразилец набрал 48 очков. В тройку попали хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который набрал 43 очка, и полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, на счету которого 37 очков.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
Читайте также
Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря
Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
Умер сыгравший во «Властелине колец» актер Дэвид Уитерлей
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Пять шайб на двоих и победное большинство. Что случилось в матче СКА – «Локомотив»
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
Материалы сюжета FIFA The Best 2024: лучший футболист и тренер сезона по версии ФИФА
Месси поставил Ямаля на первое место в голосовании на приз игроку года The Best
Винисиус о призе The Best: «В юности это казалось невозможным. Эта награда очень важна для меня»
Черчесов поставил Анчелотти на первое место в голосовании The Best на приз лучшему тренеру года
Черчесов поставил Винисиуса на первое место в голосовании The Best
Головин поставил Анчелотти на первое место в голосовании The Best
Стало известно, сколько очков набрали Винисиус, Родри и Беллингем в голосовании The Best
Сегодня
Вчера
Неделя