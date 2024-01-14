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Испания

Сегодня, 23:07

Винисиус Жуниор оформил самый быстрый хет-трик в класико в 21-м веке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор оформил хет-трик в ворота «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

23-летний бразилец трижды забил к 39-й минуте. Он отличился на 7-й, 10-й и 39-й минутах. Это самый быстрый хет-трик в истории класико в 21-м веке, сообщает Opta Sports.

Кроме того, Винисиус стал пятым игроком в истории класико, оформившим хет-трик в первом тайме.

Игра проходит на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«СЭ» ведет онлайн матча «Реал» — «Барселона» в финале Суперкубка Испании.

Испания. Суперкубок. Финал
14 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Реал
Барселона
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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