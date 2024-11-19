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Сегодня, 18:53

Винисиус: «Нам удалось посадить трех или четырех человек за расизм. Мы на правильном пути»

Винисиус отметил прогресс в борьбе с расизмом в Испании
Ана Горшкова
Корреспондент
Винисиус.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал о прогрессе, достигнутом в борьбе с расизмом в футболе.

«За последние три месяца нам удалось посадить в тюрьму уже трех или четырех человек и заставить их заплатить за совершенное преступление. Мы на правильном пути. Я играю в Испании, где я так много страдал и до сих пор иногда страдаю, но, конечно же, это происходит в меньшей степени с помощью всех клубов, всех людей, которые делают все возможное для борьбы с расизмом, как это делает CBF (Бразильской конфедерации футбола. — Прим. «СЭ»)», — приводит слова Винисиуса CBF.

Винисиус Жуниор. В Испании фаната посадили в тюрьму на год за оскорбления Винисиуса. Что?

Ранее футболист заявлял, что в Испании большие проблемы с расизмом и призывал отобрать у страны право проведения чемпионата мира-2030.

Источник: CBF
Винисиус Жуниор

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