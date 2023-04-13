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Испания

Сегодня, 08:12

Винисиус — о расизме: «Это очень серьезная проблема, она связана с образованием»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался относительно расизма в футболе.

«Я сталкиваюсь с провокациями с восьми лет, когда я еще играл во «Фламенго», и до 18 лет, когда я приехал сюда. В 18 лет я уехал из Бразилии в лучший клуб мира. Я учился, работал и дома, и в клубе. Сейчас, когда мне 22, после более чем 200 матчей для меня нормально — играть лучше. Расизм? Это очень серьезная проблема, она связана с образованием. Я по-прежнему спокоен и надеюсь, что ла лига найдет верное решение», — приводит слова Винисиуса Relevo.

22-летний форвард выступает за «Реал» с лета 2018 года.

В текущем сезоне он сыграл 45 матчей во всех турнирах за «сливочных», забил 21 гол и сделал 16 голевых передач.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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