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Сегодня, 03:12

Винисиуса могут дисквалифицировать на 12 матчей

Евгений Козинов
Корреспондент
Винисиус Жуниор (справа) на газоне.
Фото Reuters
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Нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору грозит длительная дисквалификация за удаление в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:1). На 79-й минуте бразилец толкнул вратаря соперника и получил красную карточку.

Как сообщает Mundo Deportivo, судья зафиксировал в протоколе действия Винисиуса, как агрессивные. По регламенту ла лиги, за такое максимальное наказание составляет 12 матчей, а минимальное — 4.

«Реал» набрал 43 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» осталась на 19-й строчке — 12 очков.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Джуд Беллингем. Сумасшедшая победа «Реала»! Винисиуса удалили, но Модрич и Беллингем перевернули игру и подняли Мадрид на первое место
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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