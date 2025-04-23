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Сегодня, 02:23

Винисиусу грозит отстранение от футбола на срок до 2 лет

Евгений Козинов
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото AFP
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор находится под подозрением у Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает Marca, 24-летний бразилец подозревается в нарушении правил конфликта интересов, так как владеет несколькими футбольными клубами. Если его признают виновным, ему может грозить отстранение от футбола на срок до 2 лет.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Ранее появилась информация, что мадридский клуб хочет продлить соглашение с игроком на 2-3 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского форварда в 200 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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