Владелец и спортивный директор «Эльче» оскорбили арбитров после поражения от «Бетиса»

Издание El Larguero опубликовало в Twitter протокол матча 23-го тура чемпионата Испании «Эльче» — «Бетис» (2:3). Официальный лица хозяев после игры оскорбляли арбитров встречи.

Cогласно протоколу матча, спортивный координатор клуба Серхио Мантекон сказал: «Вы бессовестные, су***ы дети», генеральный менеджер Педро Шинокка добавил: «Я запомнил вас, су***ы дети», а Кристиан Брагарник, владелец «Эльче», заявил в судейской комнате: «Вы отсюда не выйдете».

По ходу встречи главный арбитр матча Хавьер Иглесиас Вильянуэва показал три красные карточки игрокам «Эльче», а победный гол «Бетис» забил на 5-й добавленной минуте, реализовав пенальти.

«Бетис» одержал третью победу подряд и с 40 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице. «Эльче» — последний (9 очков).