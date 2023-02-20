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Сегодня, 21:26

Кузьмичев — о карьере Иосифова в Испании: «Он рано уехал и не справился с требованиями тренера»

Алина Савинова
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о карьере нападающего Никиты Иосифова в «Вильярреале».

«Странно, что у Иосифова застопорилась карьера в Испании. Он даже за вторую команду «Вильярреала» практически не играет, к сожалению. Может, это связано с какой-то травмой, но я ничего не слышал по этому поводу. Никита рано уехал в Испанию. Тут, наверное, большую роль сыграло мнение его отца. Получилось так, что Иосифов не справился с требованиями тренера. Начало было хорошее, Никиту привлекали к работе с первой командой, выступал в товарищеских играх. Я расстроен в связи с этой ситуацией. Думал, что у Никиты все сложится в «Вильярреале», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Иосифов перешел в «Вильярреал» летом 2021 года, подписав контракт с клубом на 5 лет. В текущем сезоне он выступает за «Вильярреал Б», играющем во втором дивизионе испанского футбола. В составе второй команды россиянин провел 9 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-iosifov-rano-uehal-v-ispaniyu-on-ne-spravilsya-s-trebovaniyami-trenera/
Владимир Кузьмичев
Футбол
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