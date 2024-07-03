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Сегодня, 12:16

Воспитанник «Динамо» Обольский стал игроком испанской «Кордовы»

Виктория Кравченко
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Воспитанник московского «Динамо» Николай Обольский перешел в испанский клуб «Кордова» на правах свободного агента, сообщает «РБ Спорт».

Сезон-2023/24 футболист провел в «Ибице». Ранее он также играл за испанские команды «Баракальдо» и «Культураль Леонеса».

«Кордова» в сезоне-2023/24 заняла второе место в группе 2 первого дивизиона и через плей-офф квалифицировалась в сегунду.

27-летний Обольский в минувшем сезоне отыграл за «Ибицу» 40 матчей, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

«Ибица» заняла 4-е место в группе 2 первого дивизиона и следующий сезон проведет там же.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rossijskij-forvard-obol-skij-stal-igrokom-ispanskoj-kordovy/
Николай Обольский
Футбол
ФК Кордова
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