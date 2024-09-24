Войцех Щенсны может возобновить карьеру ради перехода в «Барселону»

Бывший вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны, летом объявивший о завершении карьеры, попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонцы обратились к агентам голкипера, чтобы обсудить потенциальные условия и узнать о причинах, которые побудили 34-летнего Щенсны закончить выступления. При этом Войцех рассматривает возможность возвращения в футбол ради «Барселоны».

Вместе с «Ювентусом» Щенсны стал трехкратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны, а также дважды выиграл Суперкубок Италии. До туринского клуба он также играл в «Роме», «Брентфорде» и «Арсенале». За основную команду сборной Польши голкипер с 2009 года провел 84 матча.