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Испания

Сегодня, 07:55

Облак раскритиковал игру «Атлетико» после поражения от «Барселоны»

Руслан Минаев
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал домашнее поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

«Мы начали плохо, со страхом, с недостаточной уверенностью, но потом проснулись. У нас были моменты, но мы не смогли забить гол. Мяч не хотел заходить, у нас было много моментов, может быть, не очень отчетливых, но в конечном счете некоторые могли обернуться голами.

В последних матчах мы играли хорошо. Не было времени, чтобы так выходить на поле. Надеюсь, что с нами больше такого не случится и что мы будем играть уверенно. У нас хорошие игроки, нужно начинать матч с первой секунды, а не когда нам забивают гол», — сказал Облак в интервью DAZN.

«Барса» набрала 41 очко и оторвалась от идущего вторым «Реала» (38 очков).

«Атлетико» выиграл только один из последних пяти матчей. Команда Диего Симеоне располагается на пятой строчке (27 очков).

Ян Облак
ФК Атлетико
ФК Барселона
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