Вратарь «Лас-Пальмаса» перенес экстренную операцию после столкновения с соперником

Вратарь «Лас-Пальмаса» Яспер Силлессен перенес экстренную операцию на кишечнике после матча 29-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:1), сообщает пресс-служба клуба.

Игра состоялась в понедельник, 31 марта. Силлессен получил травму после столкновения с нападающим «Сельты» Борхой Иглесиасом и был заменен на 27-й минуте.

35-летнему нидерландцу успешно провели перфорацию тонкой кишки методом лапароскопии. Сроки восстановления футболиста не уточняются.

Силлессен выступает за «Лас-Пальмас» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 27 матчей, пропустил 42 гола и отыграл 4 встречи на ноль.