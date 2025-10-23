Куртуа — об отмене матча Ла лиги в США: «Я доволен. Это здравый смысл»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал решение Ла лиги отказаться от проведения матча 17-го тура «Вильярреала» и «Барселоны» в Майами (США).

«Я доволен. Не было смысла делать это без прозрачности, потому что игры должны проходить у вас дома, как я сказал ранее. Это здравый смысл. Если это будет сделано в будущем, все клубы должны проголосовать вместе. Все должны быть за. Я думаю, что, если испанская лига и ее бренд хороши и вы верите, что это лучшая лига в мире, вам не нужно ехать куда-то еще, чтобы играть. Вы должны заполнять свои стадионы», — цитирует 33-летнего бельгийца Marca.

21 октября Ла лига разослала официальное письмо с объяснениями. Отмечается, что игра, запланированная на 20 декабря, была отменена по просьбе промоутеров на американской стороне.