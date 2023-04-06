Куртуа - о переломном моменте в матче с «Барселоной»: «После второго гола они немного испугались»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал разгром «Барселоны» (4:0, общий счет — 4:1) в ответном матче Кубка Испании.

«Ничего особенного — чтобы мы продолжали играть так же, как играли. [Против «Барселоны»] в Суперкубке Испании мы играли не лучшим образом, дома в Кубке — тоже, в ла лиге мы могли их обыграть, но не обыграли. Сегодня все получилось. Когда мы забили второй мяч, они немного испугались, а гол с пенальти снял все вопросы», — цитирует голкипера As.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной». Матч состоится 6 мая.