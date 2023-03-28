Куртуа о Пересе: «Флорентино — отличный президент, он не пропускает ни одного матча»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал о работе с президентом клуба Флорентино Пересом.

«Ладим с ним хорошо. Он босс. Он хочет, чтобы мы побеждали. Мне нравится его стиль, он мне очень близок. Он не пропускает ни одного матча, я раньше не видел этого ни у одного менеджера. Требует многого, но он отличный президент. Он достиг всего этого. Не то чтобы мы переписывались в WhatsApp (смеется), но мы общаемся до и после игр. В ложе он всегда приходит поболтать с Мишель (девушкой Куртуа), с семьями других игроков», — приводит слова Куртуа Vanity Fair.

Также о Пересе высказалась спутница Куртуа Мишель Герциг.

«Да, он всегда здоровается со мной, он очень милый. С ним ты чувствуешь себя комфортно. Конечно, мы пригласили его на нашу свадьбу и надеемся, что он сможет прийти, — добавила Мишель.

Флорентино Перес был президентом «Реала» с 2000 по 2006 года, затем ушел в отставку и вернулся в 2009 году. С тех пор он бессменно руководит клубом.