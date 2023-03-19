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Сегодня, 20:51

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа уверен, что команде по силам обыграть «Барселону»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа уверен, что команде по силам обыграть «Барселону» в матче 26-го тура ла лиги.

«Если мы не выиграем этот матч, отставание по очкам будет слишком большим, но у нас есть уверенность в победе и в том, что мы сможем сократить отставание, чтобы продолжать бороться до конца. Мы намерены оказать на них давление, а если они продолжат побеждать, то заслуженно станут чемпионами. Мы хотим бороться до конца — до последнего тура в июне — и, надеюсь, получать удовольствие. Этот матч будет отличаться от класико в Кубке Испании, потому что они играют дома, а Кубок — это двухматчевое противостояние», — приводит слова Куртуа Diario Sport.

«Барселона» и «Реал» сыграют 19 марта на «Камп Ноу» в 26-м туре ла лиги. Начало — в 23.00 мск.

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Тибо Куртуа
ФК Барселона
ФК Реал
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