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Испания

Сегодня, 21:43

Аспас: «Рад возвращению в сборную Испании. Пока тренером был Луис Энрике, пришлось ждать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Сельты» и сборной Испании Яго Аспас прокомментировал свое возращение в национальную команды после смены тренера.

На данный момент сборную тренирует Луис де ла Фуэнте.

«Для меня гордость и привилегия защищать свою страну. Был другой тренер, который считал лучшими других, и мне пришлось подождать. Теперь команду возглавляет де ла Фуэнте. Что меня утешало, так это то, что, когда я был на стадионах, все говорили мне, что я должен вернуться. Конечно, я бы хотел оказаться в составе команды на чемпионате мира в Катаре. В матче с Марокко я надеялся, что они забьют гол. У Луиса Энрике была очень заметная игровая модель, и я думаю, что у них просто не было плана Б», — приводит слова Аспаса Marca.

Бывшим тренером сборной Испании был Луис Энрике, который покинул команду после вылета с чемпионата мира-2022 в Катаре.

Яго Аспас
Футбол
Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
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