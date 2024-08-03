Ямаль и сын Роналду сделали совместное фото на отдыхе в Алгарве

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль встретился с сыном звездного португальского футболиста Криштиану Роналду.

17-летний испанец на данный момент отдыхает в Алгарве после победы на Евро-2024. Во время отпуска в Португалии он пересекся с Роналду-младшим и сделал с ним совместное фото. Снимок в своих соцсетях опубликовал отец Ямаля.

Ямаль был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы в Германии. На турнире он сыграл за сборную Испании 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

За «Барселону» форвард в общей сложности провел 51 игру, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.