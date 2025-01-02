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Сегодня, 17:20

Ямаль начал тренироваться в общей группе «Барселоны» после травмы

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок получил растяжение правой лодыжки 15 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», ему предстоит последний этап восстановления.

Ожидается, что испанец сможет сыграть за «Барселону» в полуфинале Суперкубка Испании, который пройдет 8 января в Саудовской Аравии.

В этом сезоне 17-летний Ямаль провел за клуб 21 игру во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 11 голевых передач.

Источник: ФК Барселона
Ламин Ямаль
ФК Барселона
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