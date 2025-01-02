Ямаль начал тренироваться в общей группе «Барселоны» после травмы

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок получил растяжение правой лодыжки 15 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Леганесом», ему предстоит последний этап восстановления.

Ожидается, что испанец сможет сыграть за «Барселону» в полуфинале Суперкубка Испании, который пройдет 8 января в Саудовской Аравии.

В этом сезоне 17-летний Ямаль провел за клуб 21 игру во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 11 голевых передач.