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4 июля, 23:50

Ямаль — о «Золотом мяче»: «Это мечта каждого игрока»

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».

«Выиграть «Золотой мяч»? Это мечта каждого игрока. Надеюсь, мне удастся претендовать на него. Попасть в тройку лучших было бы мечтой», — приводит Marca слова Ямаля.

Ламин Ямаль в&nbsp;сборной Испании. Ламин Ямаль: биография нового Месси из «Барселоны»

16-летний испанец является воспитанником академии «Барселоны». За основу каталонской команды он начал играть в 2023 году. На счету Ямаля 51 матч в составе «Барсы», в которых он отметился 7 голами и 10 результативными передачами.

За сборную Испании футболист выступает с сентября 2023-го. В 11 играх за национальную команду своей страны полузащитник забил 2 мяча.

Источник: https://www.marca.com/futbol/eurocopa/2024/07/04/66861c1946163f376a8b4581.html
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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