Ямаль получил сертификаты от Книги рекордов Гиннесса

Нападающему «Барселоны» и сборной Испании Ламину Ямалю вручили сертификаты от Книги рекордов Гиннесса.

17-летний футболист стал самым молодым игроком, участвовавшим в финальной стадии чемпионата Европы, а также самым молодым автором гола на Евро.

Ламин Ямаль. Фото Соцсети

Ямаль провел 7 матчей за сборную Испании на Евро-2024, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. По ходу турнира игроку исполнилось 17 лет.

В прошедшем сезоне в активе полузащитника 7 забитых мячей и 9 голевых передач в 50 матчах за «Барселону» во всех турнирах.