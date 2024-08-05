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Испания

Сегодня, 08:32

Ямаль получил сертификаты от Книги рекордов Гиннесса

Виктория Кравченко
Ламин Ямаль.
Фото Reuters
Ламин Ямаль.
Фото Соцсети
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Нападающему «Барселоны» и сборной Испании Ламину Ямалю вручили сертификаты от Книги рекордов Гиннесса.

17-летний футболист стал самым молодым игроком, участвовавшим в финальной стадии чемпионата Европы, а также самым молодым автором гола на Евро.

Ламин Ямаль.
Фото Соцсети

Ямаль провел 7 матчей за сборную Испании на Евро-2024, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. По ходу турнира игроку исполнилось 17 лет.

В прошедшем сезоне в активе полузащитника 7 забитых мячей и 9 голевых передач в 50 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Ламин Ямаль
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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