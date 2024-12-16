Ямаль получил травму лодыжки в матче с «Леганесом»

Участие вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» находится под вопросом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 17-летний футболист травмировался в игре против «Леганеса» (0:1), которая прошла 15 декабря. Отмечается, что он повредил ту же правую лодыжку, из-за которой выбыл из строя в прошлом месяце.

Серьезность травмы игрока пока неизвестна. В понедельник Ямаль пройдет обследование, чтобы уточнить характер повреждения. Однако сообщается о сильных болевых ощущениях у полузащитника.

В этом сезоне Ямаль провел 20 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 12 результативных передач.