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Сегодня, 09:53

Ямаль продлит контракт с «Барселоной» на шесть лет

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Barca Universal.

По сведениям источника, соглашение с 17-летним испанцем будет продлено на 6 лет, когда ему исполнится 18. Сумма отступных составит один миллиард евро.

В текущем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 16 матчей в которых забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Текущее соглашение с каталонцами рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

Ламин Ямаль
ФК Барселона

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