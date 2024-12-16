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Испания

Сегодня, 16:45

Ямаль пропустит около месяца из-за травмы

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль пропустит 3-4 недели в связи с травмой. Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.

Испанец получил повреждение после удара по правой лодыжке во время игры 17-го тура ла лиги с «Леганесом» (0:1) в воскресенье, 15 декабря. Обследование показало, что игрок выбыл на срок около месяца.

В текущем сезоне 17-летний форвард провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 11 голевых передач. По итогам 2024 года Ямаль был удостоен награды Golden Boy как лучший молодой игрок мира.

Источник: ФК Барселона
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Ламин Ямаль
ФК Барселона
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