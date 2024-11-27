Ямаль стал обладателем премии Golden Boy-2024

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил награду Golden Boy-2024.

Трофей ежегодно вручается лучшему молодому игроку Европы в возрасте до 21 года. Он был учрежден итальянской газетой Tuttosport.

Ямаль выступает за «Барселону» с 2023 года. В сезоне-2022/23 он стал чемпионом Испании. В 2024-м 17-летний полузащитник выиграл со своей национальной командой чемпионат Европы.

В 2023 году Ламин занял второе место в голосовании на приз Golden Boy, уступив Джуду Беллингему.