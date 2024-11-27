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Сегодня, 18:52

Ямаль стал обладателем премии Golden Boy-2024

Алина Савинова
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил награду Golden Boy-2024.

Трофей ежегодно вручается лучшему молодому игроку Европы в возрасте до 21 года. Он был учрежден итальянской газетой Tuttosport.

Ямаль выступает за «Барселону» с 2023 года. В сезоне-2022/23 он стал чемпионом Испании. В 2024-м 17-летний полузащитник выиграл со своей национальной командой чемпионат Европы.

В 2023 году Ламин занял второе место в голосовании на приз Golden Boy, уступив Джуду Беллингему.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона

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