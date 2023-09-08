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Испания

8 сентября, 23:58

Ямаль стал самым молодым автор гола за европейскую сборную за последние 117 лет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал третьим самым молодым автором гола в истории, забившим за европейскую сборную, сообщает Opta. Ямаль отличился в матче отборочного турнира Евро-2024 против Грузии (7:1) в возрасте 16 лет и 57 дней.

Испанец уступает только Сэму Джонстону, который забил за сборную Северной Ирландии в 1882 году в возрасте 15 лет 160 дней, и Йожефу Хорвату — забил за Венгрию в 1906 году, когда ему было 16 лет 12 дней.

Ямаль также стал самым молодым футболистом, который сыграл за основную сборную Испании.

Футболисты сборной Испании празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Грузии. Испания унизила Грузию. 16-летний Ямаль затмил Хвичу, у Мораты — хет-трик

Источник: Opta
Футбол
Сборная Испании по футболу
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17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
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