Ямаль вышел в стартовом составе «Барселоны» в 16 лет и установил рекорд ла лиги

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль дебютировал в стартовом составе в матче с «Кадисом» во 2-м туре ла лиги.

Таким образом, форвард в возрасте 16 лет и 38 дней стал самым молодым игроком, вышедшим с первых минут в чемпионате Испании в XXI веке.

Ямаль побил рекорд Фабриса Олингу, который вышел в стартовом составе «Малаги» в 16 лет и 112 дней.