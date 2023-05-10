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Ярошик: «Ибрагимович мне говорил, что его не устраивает, как в «Барселоне» вся игра строится через Месси»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Сарагосы» и «Алавеса» Иржи Ярошик высказался о сильнейшей, по его мнению, команде в истории футбола.

— Как с ракурса центрального защитника смотрелась тики-така «Барселоны»? — вопрос Ярошику из интервью Metaratings.ru.

— Я до сих пор убежден, что это была сильнейшая команда в истории. Они были голодными до побед, находились в идеальном возрасте. Бывали матчи, когда играть против «Барселоны» или «Реала» было чуть проще, чем во встречах с открытым футболом. Вы стоите плотно в защите, все близко друг к другу. Пока игроки «Барсы» контролируют мяч, вы смещаетесь, то влево, то вправо.

— Звучит так просто.

— Ничего сложного, просто вы играете без мяча 85 минут (смеется). Я зачастую действовал в опеке против Ибрагимовича, и Златан тоже мог по 15 минут не получать мяч, от чего начинал сильно злиться. Потом один момент — и он вам забивает. Помню мы общались с Иброй и он прямо сказал, что его не устраивает, как в «Барселоне» вся игра строится через Месси.

Ибрагимович выступал за «Барселону» с 2009 по 2011 год. В составе каталонского клуба он провел 46 матчей, забил 22 гола и сделал 13 результативных передач. Вместе с «Барселоной» Ибрагимович стал чемпионом Испании.

Источник: Metaratings.ru
Златан Ибрагимович
Иржи Ярошик
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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