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Сегодня, 15:25

Яя Туре: «Я бы с удовольствием поработал в «Барселоне», но пока немного рано»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре заявил, что хотел бы поработать в каталонском клубе.

«Конечно, почему нет? Мы не знаем, что будет. Я бы с удовольствием поработал, но сейчас немного рано. Я буду стремиться к этому. Надеюсь, у нас будет команда, которая сможет работать так же, как сейчас работает Хави. Я всегда люблю вызовы, и попасть в «Барселону» было бы невероятно. Я надеюсь, что мне повезет, и я буду в отличной команде», — приводит слова Туре Marca.

Туре играл за «Барселону» в 2007-2010 годах. После завершения игровой карьеры он работал в тренерских штабах донецкого «Олимпика» и грозненского «Ахмата».

Яя Туре
Футбол
ФК Барселона
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