Йоканович: «Захарян — очень перспективный футболист»

Бывший тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил «СЭ» на вопрос об игре бывшего полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна, который сейчас выступает за «Реал Сосьедад».

— Следите ли вы за Арсеном Захаряном?

— У него сейчас травма. Но «Реал Сосьедад» — это очень хороший клуб для Арсена. Захарян — очень перспективный футболист. Не могу загадывать его будущее, потому что я тренер, а не предсказатель.

— Многие в России считают, что нашим талантам надо уезжать в Европу позже, не в 20-21, как Захарян.

— Не очень уверен. Пресса не должна поднимать до небес игроков так рано, а агенты должны думать больше об игроках, а не о себе. Это то, что не очень здорово среди российских молодых игроков. Но большинство молодых футболистов действительно хорошего уровня.

Захарян в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.