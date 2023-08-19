Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Переход успешный в финансовом плане для «Динамо». Они получают хорошие деньги. Кроме того, это положительно влияет на имидж клуба. Будущее Арсена зависит от него. Нужно принять требования тренера и команды. Кроме того, там серьезная конкуренция. Праздники закончились, там начнутся будни», — сказал Семин «СЭ».

«Реал Сосьедад» заключил контракт с 20-летним россиянином до конца сезона-2028/29. Он будет играть под 12-м номером.