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Сегодня, 20:30

Захарян может пропустить матч чемпионата Испании против «Атлетик Бильбао»

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» в разговоре с «СЭ» ответили на вопрос о возможном участии полузащитника Арсена Захаряна в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Атлетик Бильбао».

«Мы пока не знаем, попадет ли Арсен Захарян в заявку на ближайший матч чемпионата Испании. Скорее всего, Арсена не будет, но продолжим наблюдать его состоянием», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч 14-го тура ла лиги «Атлетик» — «Реал Сосбедад» пройдет в воскресенье, 24 ноября.

Ранее Захарян не попал в заявку команды на матч первого раунда Кубка Испании против «Хове Эспаньола», который состоится 21 ноября.

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Арсен Захарян
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал Сосьедад

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