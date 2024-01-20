Захарян назвал игру «Реал Сосьедад» с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов лучшей в этом сезоне

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян назвал самые запоминающиеся матчи за испанскую команду.

«Матч с «Зальцбургом» мне запомнился, потому что это игра в старте в Лиге чемпионов. Удалось провести очень хороший матч. С «Вильярреалом» тоже хорошая игра, с ассистом и мог забить тоже. Матч с «Интером» на «Сан-сиро» тоже понравился, много болельщиков было. Вот эти три матча запомнились больше всего», — рассказал Захарян в эфире YouTube-канала «Okko Sport».

Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» с «Зальцбургом» прошел 29 ноября 2023 года и завершился со счетом 0:0.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 21 матч во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.